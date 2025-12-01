Contes de Noël et autres SB… créatrice de bijoux La Vineuse sur Fregande

Contes de Noël et autres

La Vineuse sur Fregande Saône-et-Loire

14 décembre 2025 15:30

16:30

2025-12-14

Contes avec Delphine Descombin

L’exposition Merveilles d’Ateliers se transforme en lieu de récits et de rêverie. Delphine Descombin, conteuse passionnée, invite petits et grands à se laisser porter par la magie des histoires.

Au milieu des créations artisanales, sa voix tisse des univers merveilleux où l’imagination n’a pas de limites. Un moment de partage chaleureux et poétique, parfait pour une pause en famille lors de cette après-midi dominicale.

Que vous veniez flâner entre les stands ou spécialement pour ce rendez-vous, laissez-vous surprendre par cet art vivant qui enchante les cœurs de tous âges. Une belle façon de clôturer le week-end Merveilles d’Ateliers en douceur et en émerveillement. .

