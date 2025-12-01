Contes de Noël et goûter Brou

Contes de Noël et goûter

Médiathèque Au Fil des Pages Brou Eure-et-Loir

Début : 2025-12-13 15:30:00

fin : 2025-12-13 16:30:00

2025-12-13

Contes de Noël suivis d’un goûter à la médiathèque de Brou pour les enfants de 3 à 12 ans par les conteuses du Sac à Palabres. Gratuit, sur inscription.

La médiathèque reçoit deux conteuses du Sac à Palabres pour un moment privilégié autour d’histoires de Noël.

La séance de contes sera suivie d’un goûter, afin de rendre cette rencontre encore plus conviviale.

Cette animation, destinée aux enfants de 3 à 12 ans, est gratuite mais sur inscription, afin de nous permettre d’anticiper le nombre de places assises. .

Médiathèque Au Fil des Pages Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 96 08 10 mediatheque@brou28.com

English :

Christmas tales followed by a snack at the Brou multimedia library for children aged 3 to 12, by the Sac à Palabres storytellers. Free, registration required.

