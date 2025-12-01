Contes de noël et histoires fabuleuses Le Mac Orlan Brest

Contes de noël et histoires fabuleuses Le Mac Orlan Brest vendredi 12 décembre 2025.

Contes de noël et histoires fabuleuses

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest

12 décembre 2025 19:30

20:30

2025-12-12

Des films courts pour toute la famille !

Avec ce rendez-vous hivernal et convivial, profitez d’un moment en famille autour d’un programme de courts métrages variés et plongez-vous dans l’ambiance des fêtes de fin d’année ! L’occasion de découvrir une belle sélection de films pour petits et grands et de voyager au cœur de la magie de Noël.

Après la séance, un goûter vous sera offert, ainsi qu’un petit cadeau pour les enfants. Comme chaque année, les jeunes spectatrices et spectateurs à venir avec une surprise « faite maison » ou peu coûteuse. Ils la déposeront dans la hotte du Père Noël à l’entrée de la salle et en piocheront une à la sortie !

Informations pratiques

A partir de 4 ans.

Durée 1h30.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Organisation Association Côte Ouest .

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 55 90

