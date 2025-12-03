Contes de Noël Guebwiller

Les Conteuses du Stockbrunna raconteront des contes de Noël aux enfants de 3 à 7 ans. Entrée libre sur réservation à a.cholley@ville-guebwiller.fr

Les Conteuses du Stockbrunna raconteront des contes de Noël aux enfants de 3 à 7 ans.

De 15 h à 16 h.

Entrée libre sur réservation au 03 89 74 84 82 ou à a.cholley@ville-guebwiller.fr .

2 rue des Chanoines Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 84 82

English :

Les Conteuses du Stockbrunna will tell Christmas tales to children aged 3 to 7. Free admission by reservation at a.cholley@ville-guebwiller.fr

German :

Die Erzählerinnen von Stockbrunna werden Kindern von 3 bis 7 Jahren Weihnachtsmärchen erzählen. Freier Eintritt bei Reservierung unter a.cholley@ville-guebwiller.fr

Italiano :

Gli Stockbrunna Storytellers racconteranno storie di Natale ai bambini dai 3 ai 7 anni. Ingresso libero su prenotazione a a.cholley@ville-guebwiller.fr

Espanol :

Los Cuentacuentos de Stockbrunna contarán cuentos de Navidad a niños de 3 a 7 años. Entrada gratuita previa reserva en a.cholley@ville-guebwiller.fr

