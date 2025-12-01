Contes de Noël Office de Tourisme Brionnais Sud Bourgogne La Clayette
Contes de Noël Office de Tourisme Brionnais Sud Bourgogne La Clayette mardi 23 décembre 2025.
Contes de Noël
Office de Tourisme Brionnais Sud Bourgogne 3 route de Charolles La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 10:30:00
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Retrouvez la magie de Noël. Les bénévoles du réseau des bibliothèques Brionnais Sud Bourgogne conteront aux enfants des histoires de Noël. Puis un goûter et des papillotes seront offerts. .
Office de Tourisme Brionnais Sud Bourgogne 3 route de Charolles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 07 06 officedetourisme@bsb71.fr
English : Contes de Noël
German : Contes de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Contes de Noël La Clayette a été mis à jour le 2025-10-25 par Mission Tourisme Département 71