Contes de Noël Office de Tourisme Brionnais Sud Bourgogne La Clayette

Retrouvez la magie de Noël. Les bénévoles du réseau des bibliothèques Brionnais Sud Bourgogne conteront aux enfants des histoires de Noël. Puis un goûter et des papillotes seront offerts. .

Office de Tourisme Brionnais Sud Bourgogne 3 route de Charolles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 07 06 officedetourisme@bsb71.fr

