Contes de Noël – Le Voyage en Hiver Librairie Coiffard Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-10 16:45 – 17:45

Gratuit : oui Sur inscription Gratuit sur inscription : librairiecoiffard.animations@gmail.com Tout public, Jeune Public, En famille

Profitez d’un moment d’enchantement avec vos enfants à travers des lectures de contes de Noël créatives et dynamiques ! Lectures réalisées par Le Conteur Nantais Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver

Librairie Coiffard Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 16 19 https://www.librairiecoiffard.fr/ contact@librairiecoiffard.fr https://www.levoyageanantes.fr/evenements/nantes-en-fetes-cest-toujours/#le-noel-des-commercants-artisans-et-hoteliers