Contes de Noël – Le Voyage en Hiver Librairie Durance Nantes mercredi 3 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 16:45 – 17:45
Gratuit : oui Sur inscription Gratuit sur inscription : animations@librairiedurance.fr Tout public, Jeune Public, En famille
Profitez d’un moment d’enchantement avec vos enfants à travers des lectures de contes de Noël créatives et dynamiques ! Lectures réalisées par Le Conteur Nantais Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver
Librairie Durance Centre-ville Nantes 44000
02 40 48 09 18 https://www.librairiedurance.fr/ https://www.levoyageanantes.fr/evenements/nantes-en-fetes-cest-toujours/#le-noel-des-commercants-artisans-et-hoteliers