Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Contes de Noël – Le Voyage en Hiver Librairie la Géothèque Nantes

Contes de Noël - Le Voyage en Hiver Librairie la Géothèque

Contes de Noël – Le Voyage en Hiver Librairie la Géothèque Nantes mercredi 3 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 15:15 – 16:15
Gratuit : oui Sur inscription Gratuit sur inscription : lageotheque@gmail.com Tout public, Jeune Public, En famille 

Profitez d’un moment d’enchantement avec vos enfants à travers des lectures de contes de Noël créatives et dynamiques ! Lectures réalisées par Le Conteur Nantais Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver

Librairie la Géothèque Centre-ville Nantes 44000

Nantes en fêtes c’est toujours