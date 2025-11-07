Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Contes de Noël – Le Voyage en Hiver Librairie Siloë Nantes

Contes de Noël – Le Voyage en Hiver Librairie Siloë Nantes mercredi 10 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-10 15:15 – 16:15
Gratuit : oui Sur inscription Gratuit sur inscription : librairie@siloe-nantes.fr Tout public, Jeune Public, En famille 

Profitez d’un moment d’enchantement avec vos enfants à travers des lectures de contes de Noël créatives et dynamiques ! Lectures réalisées par Le Conteur Nantais Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver

Librairie Siloë Nantes 44000

