Contes de Noël – Le Voyage en Hiver Nantes
Contes de Noël – Le Voyage en Hiver Nantes mercredi 26 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 16:00 – 17:00
Gratuit : oui Sur inscription Gratuit sur inscription : 02 51 82 02 15 Tout public, Jeune Public, En famille
Profitez d’un moment d’enchantement avec vos enfants à travers des lectures de contes de Noël créatives et dynamiques ! Lectures réalisées par Le Conteur Nantais Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver
Centre-ville Nantes 44000
02 51 82 02 15 https://www.levoyageanantes.fr/evenements/nantes-en-fetes-cest-toujours/#le-noel-des-commercants-artisans-et-hoteliers