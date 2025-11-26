Contes de Noël – Le Voyage en Hiver Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 16:00 – 17:00

Gratuit : oui Sur inscription Gratuit sur inscription : 02 51 82 02 15 Tout public, Jeune Public, En famille

Profitez d’un moment d’enchantement avec vos enfants à travers des lectures de contes de Noël créatives et dynamiques ! Lectures réalisées par Le Conteur Nantais Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver

Centre-ville Nantes 44000

02 51 82 02 15 https://www.levoyageanantes.fr/evenements/nantes-en-fetes-cest-toujours/#le-noel-des-commercants-artisans-et-hoteliers