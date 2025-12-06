Contes de Noel MAISON GARBAY Luglon

Contes de Noel

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez vivre la magie des contes de Noël comme jamais vous ne les avez entendus et vécus.

Pour les petits et les grands.

Un moment chaleureux au coin du feu

Venez vivre la magie des contes de Noël comme jamais vous ne les avez entendus et vécus.

Pour les petits et les grands.

Un moment chaleureux au coin du feu

Un voyage ou chacun trouvera son espace.

Une bonne demie heure contée par Francis Delemere .

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 85 34 18 info@maisongarbay.fr

English :

Come and experience the magic of Christmas tales as you’ve never heard them before.

For young and old alike.

A warm moment by the fireside

L’événement Contes de Noel Luglon a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Cœur Haute Lande