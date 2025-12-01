Contes de Noël Médiathèque Il était une fois Mauron
Médiathèque Il était une fois 2 Rue de la Libération Mauron Morbihan
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 16:30:00
2025-12-20
La médiathèque vous propose des contes de Noël avec letapis Cont’Breizh de 14h à 16h30. Tout public.
Gratuit et sans inscription. .
+33 2 97 73 57 99
