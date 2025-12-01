Contes de Noël Médiathèque Il était une fois Mauron

Contes de Noël

Médiathèque Il était une fois 2 Rue de la Libération Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 16:30:00

Date(s) :

2025-12-20

La médiathèque vous propose des contes de Noël avec letapis Cont’Breizh de 14h à 16h30. Tout public.

Gratuit et sans inscription. .

Médiathèque Il était une fois 2 Rue de la Libération Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 57 99

English :

L’événement Contes de Noël Mauron a été mis à jour le 2025-12-05 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande