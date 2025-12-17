Contes de Noël rue de Verdun Montpon-Ménestérol

Contes de Noël

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Contes et papillotes de 14h à 15h à la médiathèque: tu peux apporter des jeux de société pour les partager avec les copains, petit goûter offert, gratuit 06 07 87 81 78 .

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 81 78

