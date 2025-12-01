Contes de Noël Laigné Prée-d’Anjou

Contes de Noël

La bibliothèque de Laigné vous propose une animation lecture !

Petits et grands sont invités à se rassembler pour une lecture enchantée de contes de Noël…

Une animation pleine de magie et de douceur, idéale pour entrer ensemble dans l’esprit des fêtes.

Cette lecture sera suivie d’une surprise à la bibliothèque de Laigné (salle de motricité de l’école).

Le mercredi 17 décembre 2025 à 10h30

Lieu Salle de la mairie de Laigné

Gratuit | Entrée libre dans la limite des places disponibles .

The Laigné library invites you to a reading event!

