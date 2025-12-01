Contes de Noël Vareilles
Contes de Noël
Eglise de Vareilles Vareilles Saône-et-Loire
Gratuit
2025-12-26 16:00:00
2025-12-26 18:00:00
2025-12-26
Dans l'église de Vareilles nouvellement restaurée, nous vous invitons à une rencontre conviviale
Marie-Pierre Douillet-Romand régalera les oreilles des petits (et des grands…) en contant des histoires de Noël.
Nous pourrons entonner ensemble des chants traditionnels puis partager un goûter. Nous serons ravis de vous accueillir.
Eglise de Vareilles Vareilles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 59 14 83 daniel.debaumarchey@orange.fr
