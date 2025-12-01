Contes de Noël Vareilles

Contes de Noël

Eglise de Vareilles Vareilles Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-12-26 16:00:00

fin : 2025-12-26 18:00:00

2025-12-26

Dans l’église de Vareilles nouvellement restaurée, nous vous invitons à une rencontre conviviale

Marie-Pierre Douillet-Romand régalera les oreilles des petits (et des grands…) en contant des histoires de Noël.

Nous pourrons entonner ensemble des chants traditionnels puis partager un goûter. Nous serons ravis de vous accueillir. .

Eglise de Vareilles Vareilles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 59 14 83 daniel.debaumarchey@orange.fr

