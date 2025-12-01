Contes de Peer Gynt et de Ma Mère l’Oye Conservatoire Gustave Charpentier / Auditorium Paris

De la folle épopée de Peer Gynt, mise en musique par Edvard Grieg, aux célèbres contes de Ma mère l’Oye illustrés par Maurice Ravel, une soirée haute en couleurs !

Percussionnistes, pianistes et comédiennes vous proposent de (re)découvrir avec panache et humour quelques-unes des plus belles histoires pour grands et petits.

Classe de piano de Lidija Bizjak, Claire Peltekian, Florence Lafitte et Isabelle Lafitte

Classe de percussion de Julien Béranger

Classe de théatre d’Isabelle Antoine

Texte de Marion Béranger

Le vendredi 12 décembre 2025

de 20h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Conservatoire Gustave Charpentier / Auditorium 29 rue Baudelique 75018 Paris

+33171287690 marie.toutain@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504