Contes de Peer Gynt et de Ma Mère l’Oye Conservatoire Gustave Charpentier / Auditorium Paris vendredi 12 décembre 2025.
De la folle épopée de Peer Gynt, mise en musique par Edvard Grieg, aux célèbres contes de Ma mère l’Oye illustrés par Maurice Ravel, une soirée haute en couleurs !
Percussionnistes, pianistes et comédiennes vous proposent de (re)découvrir avec panache et humour quelques-unes des plus belles histoires pour grands et petits.
Classe de piano de Lidija Bizjak, Claire Peltekian, Florence Lafitte et Isabelle Lafitte
Classe de percussion de Julien Béranger
Classe de théatre d’Isabelle Antoine
Texte de Marion Béranger
Le vendredi 12 décembre 2025
de 20h30 à 21h30
gratuit Tout public.
Conservatoire Gustave Charpentier / Auditorium 29 rue Baudelique 75018 Paris
+33171287690 marie.toutain@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504