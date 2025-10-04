Contes de poulettes Médiathèque municipale Cognin

Sans inscription, à partir de 4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Lecture animée : Que se passe-t-il quand 3 poulettes s’en vont aux champs ?

Venez découvrir l’histoire de trois poulettes aventurières qui s’aventurent dans les champs !

Une lecture animée pleine d’humour et de surprises, pour éveiller l’imagination des enfants et les inviter à suivre les péripéties de ces petites héroïnes.

Un moment convivial et ludique, idéal pour partager le plaisir de la lecture en famille.

Médiathèque municipale Centre commercial de l’Epine 73160 Cognin Cognin 73160 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479963383 http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/cognin

Médiathèque de Cognin