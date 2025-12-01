Contes de presque Noël Médiathèque François Mitterrand Saintes

Contes de presque Noël

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Un lutin arrive lors d’une tempête de neige pour se mettre à l’abri dans un refuge.

English :

An elf arrives during a snowstorm to take shelter in a refuge.

German :

Ein Wichtel kommt während eines Schneesturms an, um sich in einer Hütte in Sicherheit zu bringen.

Italiano :

Un elfo arriva durante una tempesta di neve per ripararsi in un rifugio.

Espanol :

Un elfo llega durante una tormenta de nieve para refugiarse en un refugio.

