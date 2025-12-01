Contes de presque Noël Médiathèque François Mitterrand Saintes
Contes de presque Noël
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Un lutin arrive lors d’une tempête de neige pour se mettre à l’abri dans un refuge.
Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 84
English :
An elf arrives during a snowstorm to take shelter in a refuge.
German :
Ein Wichtel kommt während eines Schneesturms an, um sich in einer Hütte in Sicherheit zu bringen.
Italiano :
Un elfo arriva durante una tempesta di neve per ripararsi in un rifugio.
Espanol :
Un elfo llega durante una tormenta de nieve para refugiarse en un refugio.
L’événement Contes de presque Noël Saintes a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge