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Contes de printemps en plein air la nature à l’honneur ! Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz

Contes de printemps en plein air la nature à l’honneur ! Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz

Contes de printemps en plein air la nature à l’honneur ! Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Jardin botanique Littoral

Adresse : 31 rue Gaëtan de Bernoville

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Contes de printemps en plein air la nature à l’honneur !

Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:00:00
fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Installez-vous à même l’herbe et laissez-vous emporter par les contes d’Éclats de mots. Trois conteuses vous proposent des récits collectés aux quatre coins du monde, dans lesquels la nature tient le rôle principal. Un moment de douceur et d’évasion, en plein air, pour toute la famille.
Gratuit — Inscription obligatoire   .

Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 34 59  botanique@saintjeandeluz.fr

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English : Contes de printemps en plein air la nature à l’honneur !

L’événement Contes de printemps en plein air la nature à l’honneur ! Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque

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