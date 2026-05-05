Contes de printemps en plein air la nature à l’honneur ! Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Contes de printemps en plein air la nature à l’honneur !

Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 11:00:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Installez-vous à même l’herbe et laissez-vous emporter par les contes d’Éclats de mots. Trois conteuses vous proposent des récits collectés aux quatre coins du monde, dans lesquels la nature tient le rôle principal. Un moment de douceur et d’évasion, en plein air, pour toute la famille.

Gratuit — Inscription obligatoire .

Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 34 59 botanique@saintjeandeluz.fr

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English : Contes de printemps en plein air la nature à l’honneur !

L’événement Contes de printemps en plein air la nature à l’honneur ! Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque