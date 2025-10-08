Contes de sorcières : histoires à partager entre générations Club seniors Les Reculettes Paris

L’animation « Contes de sorcières » invite enfants, parents et grands-parents à plonger dans l’univers fascinant des récits fantastiques.

Au programme :

Des histoires envoûtantes qui mêlent frissons et émerveillement.

qui mêlent frissons et émerveillement. Un temps de partage intergénérationnel , favorisant l’échange et la complicité.

, favorisant l’échange et la complicité. Une expérience conviviale, où l’imaginaire devient un pont entre les âges.

Un rendez-vous qui célèbre la magie des mots et la richesse des traditions orales.

Un moment magique et intergénérationnel où petits et grands se retrouvent autour de récits de sorcières, entre mystère, imagination et transmission.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit

Inscriptions auprès du club séniors Les Reculettes

Tél. 01 45 87 16 76

Tout public.

Club seniors Les Reculettes 21-25, rue des Reculettes 75013 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris