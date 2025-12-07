Contes de Sorcières CaféMusic Mont-de-Marsan

Contes de Sorcières

Pour ce premier rendez vous de la saison des Lectures Goûter, les Sorcières sont à l’honneur !

Le THEATRE DES LUMIERES propose depuis 18 ans sur le territoire landais des Lectures Goûter .

Elles remportent un vif succès auprès d’un public fidèle et sensible à la convivialité de cette

rencontre autour du conte.

Vieille, laide, voûtée, avec une verrue, un chapeau et un chat noir, il s’agit de la sorcière des contes telle que nous la connaissons tous.

Embarquez avec les comédiens qui vous raconteront les histoires ensorcelantes de ce personnage maléfique.

A travers des contes d’ici et d’ailleurs, d’horizons et époques variés, laissez-vous entrainer dans

des aventures pleines de frissons et de magie.

La lecture goûter sera suivie d’un goûter (pâtisseries offertes) pour un moment convivial et familial.

Des histoires pour les petits et les grands à venir déguster en fa .

CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 02 23 40 conatct@theatredeslumieres.fr

