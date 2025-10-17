Contes de vilains, d’affreuses et de méchants Médiathèque Fontcouverte

Contes de vilains, d’affreuses et de méchants Médiathèque Fontcouverte vendredi 17 octobre 2025.

Médiathèque 13 route du bourg Fontcouverte Charente-Maritime

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 19:30:00

2025-10-17

Contes Tout public à partir de 7 ans

Médiathèque 13 route du bourg Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 79 69 mediatheque@fontcouverte17.fr

English :

Storytelling All ages 7 and up

German :

Märchen Alle ab 7 Jahren

Italiano :

Racconto Adatto a tutte le età dai 7 anni in su

Espanol :

Cuentacuentos Apto para todas las edades a partir de 7 años

