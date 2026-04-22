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Contes des Amériques Bibliothèque des Batignolles Paris

Contes des Amériques Bibliothèque des Batignolles Paris

Contes des Amériques Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque des Batignolles

Adresse : 18, rue des Batignolles

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Dans les contes des Amériques, il y a les poupées tracas et
les attrape-rêves qui nous rassurent, les ours et les hommes qui ne font qu’une
famille, Petite fille qui charme le loup en chantant. Il y a des animaux qui se
disputent et un urubu qui dit la vérité. Il y a les rythmes, la musique et les
poèmes qui nous bercent dans la nature luxuriante et omniprésente.

mercredi 22 avril à 16h30
dans la cabane à histoires
sur inscription à partir de 5 ans
Le mercredi 22 avril 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-22T19:30:00+02:00
fin : 2026-04-22T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-22T16:30:00+02:00_2026-04-22T17:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles  75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


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