Contes des Amériques Bibliothèque des Batignolles Paris

Dans les contes des Amériques, il y a les poupées tracas et

les attrape-rêves qui nous rassurent, les ours et les hommes qui ne font qu’une

famille, Petite fille qui charme le loup en chantant. Il y a des animaux qui se

disputent et un urubu qui dit la vérité. Il y a les rythmes, la musique et les

poèmes qui nous bercent dans la nature luxuriante et omniprésente.

mercredi 22 avril à 16h30

dans la cabane à histoires

sur inscription à partir de 5 ans

Le mercredi 22 avril 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T19:30:00+02:00

fin : 2026-04-22T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T16:30:00+02:00_2026-04-22T17:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



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