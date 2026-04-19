Contes des Andes en musique Légende de Koquena Au Creuset de Meymans Beauregard-Baret

Beauregard-Baret

Contes des Andes en musique Légende de Koquena

Au Creuset de Meymans 5 les côtes de Meymans Beauregard-Baret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Conte des Andes en musique.

Narration Lise More-Chevalier et Chant et guitare Susana Barde

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Au Creuset de Meymans 5 les côtes de Meymans Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 25 07 20

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English :

Tales from the Andes with music.

Narration: Lise More-Chevalier and vocals and guitar: Susana Barde

L’événement Contes des Andes en musique Légende de Koquena Beauregard-Baret a été mis à jour le 2026-04-10 par Valence Romans Tourisme