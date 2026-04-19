Contes des Andes en musique Légende de Koquena Au Creuset de Meymans Beauregard-Baret
Contes des Andes en musique Légende de Koquena Au Creuset de Meymans Beauregard-Baret dimanche 19 avril 2026.
Beauregard-Baret
Contes des Andes en musique Légende de Koquena
Au Creuset de Meymans 5 les côtes de Meymans Beauregard-Baret Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Conte des Andes en musique.
Narration Lise More-Chevalier et Chant et guitare Susana Barde
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Au Creuset de Meymans 5 les côtes de Meymans Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 25 07 20
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English :
Tales from the Andes with music.
Narration: Lise More-Chevalier and vocals and guitar: Susana Barde
L’événement Contes des Andes en musique Légende de Koquena Beauregard-Baret a été mis à jour le 2026-04-10 par Valence Romans Tourisme
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