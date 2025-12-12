Contes des étoiles et de la lune par France Quatromme Trégastel
Contes des étoiles et de la lune par France Quatromme
Place Sainte Anne Trégastel Côtes-d'Armor
Début : 2026-01-24 17:00:00
fin : 2026-01-24 18:00:00
2026-01-24
Doucement s’en va le jour, la nuit embrasse la terre.
Mahura ne veut pas dormir et tambourine avec son pilon.
La nuit s’emballe et se détraque. Le loup tourne et entre
dans le village à la recherche de quelque chose à se mettre
sous la dent. Le roi se réveille et exige le croissant de lune
pour son minuit…
4 contes chantés racontés avec de petits instruments. .
Place Sainte Anne Trégastel 22730 Côtes-d'Armor Bretagne
