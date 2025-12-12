Contes des étoiles et de la lune par France Quatromme

Place Sainte Anne Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24 18:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Doucement s’en va le jour, la nuit embrasse la terre.

Mahura ne veut pas dormir et tambourine avec son pilon.

La nuit s’emballe et se détraque. Le loup tourne et entre

dans le village à la recherche de quelque chose à se mettre

sous la dent. Le roi se réveille et exige le croissant de lune

pour son minuit…

4 contes chantés racontés avec de petits instruments. .

Place Sainte Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51

English :

L’événement Contes des étoiles et de la lune par France Quatromme Trégastel a été mis à jour le 2025-12-12 par SITARMOR