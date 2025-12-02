Contes des fées de l’hiver village du Père Noël, parking devant l’Office de tourisme Hombourg-Haut

Contes des fées de l’hiver

village du Père Noël, parking devant l’Office de tourisme 19 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle

Gratuit

Début : Mardi Mardi 2025-12-02 17:00:00

fin : 2025-12-09 17:20:00

2025-12-02 2025-12-09

Fées de l’hiver facétieuses, lutins tricoteurs et autres personnages magiques se faufilent dans les récits de la conteuse. Gratuit sur réservation auprès de l’Office de tourisme.Tout public

+33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

English :

Mischievous winter fairies, knitting elves and other magical characters thread their way through the storyteller’s tales. Free with reservation at the Tourist Office.

German :

Schelmische Winterfeen, strickende Kobolde und andere magische Figuren schleichen sich in die Erzählungen der Märchenerzählerin. Kostenlos mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Fate invernali dispettose, elfi che lavorano a maglia e altri personaggi magici si fanno strada tra i racconti del narratore. Gratuito su prenotazione presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Las traviesas hadas de invierno, los duendes tejedores y otros personajes mágicos se abren paso a través de los cuentos del narrador. Gratis previa reserva en la Oficina de Turismo.

