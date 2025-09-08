Contes des grèves et de la mer Saint-Broladre

Contes des grèves et de la mer Saint-Broladre lundi 8 septembre 2025.

Contes des grèves et de la mer

Chapelle Saint-Anne-de-la-Grève Saint-Broladre Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-08 15:00:00

fin : 2025-09-15 17:00:00

Date(s) :

2025-09-08 2025-09-15 2025-09-22 2025-09-29

Marie Grenouille vous propose des balades contées naturalistes intitulées « Conte des grèves et de la mer ».

Dans la baie du Mont Saint Michel, on croise à côte, des raies et des roussettes, des lutins des grèves, Saint-Michel, Gargantua, de diables… Mais aussi des sangliers, de la salicorne, et des gravelots. La guide vous emmène pour deux heures de balade, entre contes, légendes et découvertes naturalistes. .

Chapelle Saint-Anne-de-la-Grève Saint-Broladre 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 71 66 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Contes des grèves et de la mer Saint-Broladre a été mis à jour le 2025-08-28 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel