Contes des grèves et de la mer Saint-Broladre
Contes des grèves et de la mer Saint-Broladre lundi 8 septembre 2025.
Contes des grèves et de la mer
Chapelle Saint-Anne-de-la-Grève Saint-Broladre Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-08 15:00:00
fin : 2025-09-15 17:00:00
Date(s) :
2025-09-08 2025-09-15 2025-09-22 2025-09-29
Marie Grenouille vous propose des balades contées naturalistes intitulées « Conte des grèves et de la mer ».
Dans la baie du Mont Saint Michel, on croise à côte, des raies et des roussettes, des lutins des grèves, Saint-Michel, Gargantua, de diables… Mais aussi des sangliers, de la salicorne, et des gravelots. La guide vous emmène pour deux heures de balade, entre contes, légendes et découvertes naturalistes. .
Chapelle Saint-Anne-de-la-Grève Saint-Broladre 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 71 66 04
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Contes des grèves et de la mer Saint-Broladre a été mis à jour le 2025-08-28 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel