Contes d’été Saint-Julien-Molhesabate

Contes d’été Saint-Julien-Molhesabate vendredi 1 août 2025.

Contes d’été

Salle polyvalentye Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

15h contes d’été à la salle polyvalente proposés par les bénévoles de la bibliothèque.

Contés par Fred Lavial

Entrée libre et gratuite, tous publics

Salle polyvalentye Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

3pm Summer storytelling at the Salle Polyvalente by library volunteers.

Narrated by Fred Lavial

Free admission, all audiences

German :

15 Uhr Sommermärchen in der Mehrzweckhalle, angeboten von den Freiwilligen der Bibliothek.

Erzählt von Fred Lavial

Freier Eintritt, alle Altersgruppen

Italiano :

ore 15:00 Racconto estivo nella Sala Polivalente a cura dei volontari della biblioteca.

Narrazione di Fred Lavial

Ingresso libero, tutti gli spettatori

Espanol :

15.00 h Cuentacuentos de verano en la Sala Polivalente a cargo de voluntarios de la biblioteca.

Narrado por Fred Lavial

Entrada gratuita, todos los públicos

