Contes d’Europe Bibliothèque des Batignolles Paris

Dans les Contes d’Europe, il y a Renart très malin, un petit oiseau frigorifié, une princesse qui aime les petits pois, un petit chaperon bleu, un pêcheur et une sorcière de mer qui nous emmènent au Danemark, en Écosse et en France.

mercredi 18 février à 16h30

dans la cabane à histoires

sur inscription

pour les enfants de 5 à 10 ans

Le mercredi 18 février 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



