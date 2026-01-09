Contes d’Europe Bibliothèque des Batignolles Paris
Contes d’Europe Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 18 février 2026.
Dans les Contes d’Europe, il y a Renart très malin, un petit oiseau frigorifié, une princesse qui aime les petits pois, un petit chaperon bleu, un pêcheur et une sorcière de mer qui nous emmènent au Danemark, en Écosse et en France.
mercredi 18 février à 16h30
dans la cabane à histoires
sur inscription
pour les enfants de 5 à 10 ans
Le mercredi 18 février 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-18T17:30:00+01:00
fin : 2026-02-18T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-18T16:30:00+02:00_2026-02-18T17:30:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire