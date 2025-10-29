Contes d’Halloween Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage
Contes d’Halloween Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage mercredi 29 octobre 2025.
Contes d’Halloween
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 15:30:00
fin : 2025-10-29 16:15:00
Date(s) :
2025-10-29
Un moment suspendu au pays des contes à La Médiathèque La Malle d’Allionis…
.
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53
English :
A moment suspended in the land of fairy tales at La Malle d’Allionis media library…
German :
Ein schwebender Moment im Land der Märchen in der Mediathek La Malle d’Allionis…
Italiano :
Un momento sospeso nel paese dei racconti alla biblioteca multimediale La Malle d’Allionis…
Espanol :
Un momento suspendido en el país de los cuentos en la biblioteca multimedia La Malle d’Allionis…
L’événement Contes d’Halloween Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage