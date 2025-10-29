Contes d’Halloween Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

Mercredi 29 octobre 2025 de 14h30 à 15h20.

Du jeudi 30 au vendredi 31 octobre 2025 de 10h15 à 11h10 et de 14h30 à 15h20.

Samedi 1er novembre 2025 de 16h à 16h50. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Le théâtre des Chartreux propose une programmation dense et variée pendant les vacances de la Toussaint.Enfants

Ces contes, portés par des créatures fantastiques et des clowns nébuleux, vous feront frémir de plaisir et parcourir de grandes aventures avec humour et couleurs.

Petits et grands venez frissonnez avec les Mutantes ! .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com

English :

The Théâtre des Chartreux offers a dense and varied program during the All Saints’ vacation.

German :

Das Théâtre des Chartreux bietet während der Allerheiligenferien ein dichtes und abwechslungsreiches Programm.

Italiano :

Il Théâtre des Chartreux propone un programma ricco e variegato per le vacanze autunnali.

Espanol :

El Théâtre des Chartreux propone una programación cargada y variada durante las vacaciones de otoño.

