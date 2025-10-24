Contes d’halloween Rouen

Contes d’halloween Rouen vendredi 24 octobre 2025.

Contes d’halloween

Quai de Boisguilbert Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-24 16:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-10-24

Entrez dans la magie d’Halloween avec des contes ensorcelants où mystère et frissons s’entremêlent. Entre citrouilles bavardes, sorcières malicieuses et fantômes farceurs, laissez-vous emporter dans un univers où l’on tremble juste ce qu’il faut… pour mieux rêver. .

Quai de Boisguilbert Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Contes d’halloween

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Contes d’halloween Rouen a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme Rouen tourisme