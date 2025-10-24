Contes d’halloween Rouen
Contes d’halloween Rouen vendredi 24 octobre 2025.
Contes d’halloween
Quai de Boisguilbert Rouen Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-24 16:00:00
fin : 2025-11-01
Entrez dans la magie d’Halloween avec des contes ensorcelants où mystère et frissons s’entremêlent. Entre citrouilles bavardes, sorcières malicieuses et fantômes farceurs, laissez-vous emporter dans un univers où l’on tremble juste ce qu’il faut… pour mieux rêver. .
Quai de Boisguilbert Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
