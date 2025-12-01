Contes d’hiver au coin du feu Chateau d’Aveny Vexin-sur-Epte

Contes d’hiver au coin du feu

Chateau d’Aveny 1 rue Pavée Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Le 21 décembre à 16h, le Château d’Aveny ouvrira exceptionnellement ses portes pour une parenthèse imaginaire Contes d’hiver au coin du feu .

Dès votre arrivée, le Grand Hall illuminé par un majestueux sapin et des décorations de saison vous enveloppera d’une douce atmosphère de Noël. Puis, guidés dans les escaliers du château, vous rejoindrez la Grande Galerie, là où l’hiver se raconte autrement.

Assis devant l’imposante cheminée, vous laisserez l’imaginaire opérer. Elodie, maîtresse de ce moment suspendu, vous entraînera dans un univers poétique fait de mots, de murmures et de traditions. Au coin du feu, contes populaires, histoires et poésie façonneront un voyage au cœur de l’esprit de Noël transmission, amour, solidarité, partage et joies simples qui réchauffent… et au fil d’un récit, une surprise viendra enrichir cette traversée hivernale.

Lorsque le dernier récit s’éteindra doucement, un goûter convivial vous attendra brioche moelleuse, pain d’épices parfumé, sablés gourmands, pain de Noël généreux… Le tout accompagné d’une boisson chaude ou d’un jus de pomme local pour prolonger cette douceur partagée.

Lieu Château d’Aveny Dampsmesnil, Vexin-sur-Epte

⏰ Horaires de 16h à 17h30

Tarifs 9 € par adulte 7 € par enfant (jusqu’à 12 ans)

À partir de 8 ans

Réservation en ligne ou auprès de l’Office de Tourisme de Vernon ou des Andelys. .

Chateau d’Aveny 1 rue Pavée Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr

L’événement Contes d’hiver au coin du feu Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération