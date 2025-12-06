Contes d’hiver et variés par Aurélie Loiseau Bibliothèque Vaugirard Paris

Contes d’hiver et variés par Aurélie Loiseau Bibliothèque Vaugirard Paris samedi 6 décembre 2025.

Tout est blanc. Loin d’ici, dans la forêt, tu croirais de la chantilly.

En Russie, Pépé et mémé sculptent une petite fille de neige, à la tombée de

la nuit. Un peu plus loin, un homme perd sa moufle rouge qui devient alors un

abri de laine pour animaux glacés ; Mmmmh, oh, bien au chaud ! Ailleurs, la

nuit de Noel, un renne dévore le sapin en chocolat géant de la place du

village… Gloup’s !

Des histoires de grand froid, les deux pieds dans la neige, le bout du nez

rosé, et du chocolat à partager ! Qu’il est bon de se réchauffer en écoutant

des histoires !

Conseils : Apporter ses plus belles chaussettes de laine pour écouter les

histoires jusqu’au bout… des doigts de pieds !

Histoires de neige et chocolat : Contes traditionnels revisités, chants, jeux de doigts

Le samedi 06 décembre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit

bibliotheque.vaugirard@paris.fr ou 01 48 28 77 42

Public tout-petits et enfants.

Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris

+33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr