Contes d’hiver et variés par Aurélie Loiseau Bibliothèque Vaugirard Paris samedi 6 décembre 2025.
Tout est blanc. Loin d’ici, dans la forêt, tu croirais de la chantilly.
En Russie, Pépé et mémé sculptent une petite fille de neige, à la tombée de
la nuit. Un peu plus loin, un homme perd sa moufle rouge qui devient alors un
abri de laine pour animaux glacés ; Mmmmh, oh, bien au chaud ! Ailleurs, la
nuit de Noel, un renne dévore le sapin en chocolat géant de la place du
village… Gloup’s !
Des histoires de grand froid, les deux pieds dans la neige, le bout du nez
rosé, et du chocolat à partager ! Qu’il est bon de se réchauffer en écoutant
des histoires !
Conseils : Apporter ses plus belles chaussettes de laine pour écouter les
histoires jusqu’au bout… des doigts de pieds !
Histoires de neige et chocolat : Contes traditionnels revisités, chants, jeux de doigts
Le samedi 06 décembre 2025
de 15h00 à 16h00
gratuit
bibliotheque.vaugirard@paris.fr ou 01 48 28 77 42
Public tout-petits et enfants.
Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris
+33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr