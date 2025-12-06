Contes d’hiver et variés par Aurélie Loiseau Bibliothèque Vaugirard Paris

Contes d'hiver et variés par Aurélie Loiseau Bibliothèque Vaugirard Paris

Contes d’hiver et variés par Aurélie Loiseau Bibliothèque Vaugirard Paris samedi 6 décembre 2025.

Tout est blanc. Loin d’ici, dans la forêt, tu croirais de la chantilly.

En Russie, Pépé et mémé sculptent une petite fille de neige, à la tombée de
la nuit. Un peu plus loin, un homme perd sa moufle rouge qui devient alors un
abri de laine pour animaux glacés ; Mmmmh, oh, bien au chaud ! Ailleurs, la
nuit de Noel, un renne dévore le sapin en chocolat géant de la place du
village… Gloup’s !

Des histoires de grand froid, les deux pieds dans la neige, le bout du nez
rosé, et du chocolat à partager ! Qu’il est bon de se réchauffer en écoutant
des histoires !

Conseils : Apporter ses plus belles chaussettes de laine pour écouter les
histoires jusqu’au bout… des doigts de pieds !

Histoires de neige et chocolat : Contes traditionnels revisités, chants, jeux de doigts
Le samedi 06 décembre 2025
de 15h00 à 16h00
gratuit

bibliotheque.vaugirard@paris.fr ou 01 48 28  77 42

Public tout-petits et enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-06T16:00:00+01:00
fin : 2025-12-06T17:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-06T15:00:00+02:00_2025-12-06T16:00:00+02:00

Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe  75015 Paris
+33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr