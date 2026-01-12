Contes d’Hiver LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Contes d’Hiver

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 17:30:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Plonge dans l’univers doux et enchanteur des Contes d’hiver.

Au fil des histoires, Sophie t’emmène dans un voyage imaginaire peuplé de personnages sensibles, de paysages enneigés et de récits réconfortants.

Sa voix, tour à tour douce et expressive, fait naître des images et réveille l’imaginaire des petits comme des grands.

Un moment hors du temps, à partager en famille, pour rêver, s’évader et savourer la magie de l’hiver à travers des contes pleins de poésie et d’émotion.

> Tout public. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

English :

Plunge into the gentle, enchanting world of Winter Tales.

As the stories unfold, Sophie takes you on an imaginary journey populated by sensitive characters, snowy landscapes and heartwarming tales.

Her voice, alternately gentle and expressive, conjures up images and awakens the imagination of young and old alike.

A moment out of time, to share with the whole family, to dream, escape and savor the magic of winter through tales full of poetry and emotion.

