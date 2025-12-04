Contes d’hiver pendant le Marché de Noël La Mauvaise Herbe Eymet

Contes d’hiver pendant le Marché de Noël

La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Pendant le Marché de Noël, tout le village s’anime ! Parmi les stands, vous croiserez le Père Noël… et vos librairies partageront des contes d’hiver pour les adultes et les enfants. C’est pour tous les âges et devant la librairie La Mauvaise Herbe ; ce sera magique ! .

La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 librairie@lamauvaiseherbe.eu

