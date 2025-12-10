Contes d’hiver Salle des fêtes Saint-Léon-sur-Vézère

Contes d’hiver

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

15h. Trois conteuses se préparent à embarquer vos bambins au cœur d’histoires hivernales, de kamishibais féériques et de mots qui scintillent. Prix libre et conscient (adhésion à l’association requise)

Le Café Léon a la joie d’accueillir trois conteuses de l’association Tout conte fée.

Passeuses de mots, inventeuses d’images, elles se préparent à embarquer vos bambins au cœur d’histoires hivernales, de kamishibais féériques et de mots qui scintillent. Bref, il est temps pour les enfants de décrocher de la normalité pour entrer dans la magie de Noël!

Et bien sûr pour terminer de se réchauffer le corps et le cœur, notre traditionnel goûter de Noël attend les petits et les grands à l’issue du spectacle ! .

Salle des fêtes 1 ruelle de l’école Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 93 22 56 resas@cafeleon24.org

English : Contes d’hiver

15h. Three storytellers prepare to take your little ones on a journey of winter stories, magical kamishibais and sparkling words. Free admission (association membership required)

