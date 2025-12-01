Contes d’Hiver Soultz-Haut-Rhin
Contes d’Hiver Soultz-Haut-Rhin samedi 20 décembre 2025.
Contes d’Hiver
12 rue Jean Jaurès Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-21 17:30:00
2025-12-20
Ne manquez pas les Contes d’Hiver, présentés par Anne Hengy. Solstice à 14h30, dès 5 ans. De givre et de glace à 17h30 dès 8 ans. Sur réservation.
12 rue Jean Jaurès Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 30 92
English :
Don’t miss the Winter Tales, presented by Anne Hengy. Solstice at 2:30pm, ages 5 and up. De givre et de glace at 5:30pm, ages 8 and up. Reservations required.
