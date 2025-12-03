contes d’hiver Tergnier

contes d’hiver

Venu du fond des temps, le conte est un art oral

partagé par tous les peuples.

Le conte n’est pas fait pour endormir les petits

mais pour éveiller leur curiosité… pour réveiller

l’humanité de chacun d’entre nous !

Le conte réchauffe et surtout… en Hiver !

Venez écouter le vaste répertoire des contes

d’hiver des conteuses de Conte et Raconte 0 .

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26 mediatheque@ville-tergnier.fr

