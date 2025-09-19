« Contes d’ici et d’ailleurs » Concert d’orgue et de Kora Parvis de l’église Saint Germain Gagny
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:00:00
Fin : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:00:00
Autour de contes traditionnels, transmis de génération en génération, venez partager un moment unique mêlant orgue et kora à l’occasion de l’ouverture des Journées européennes du patrimoine.
Par Baben Sissoko, ambassadeur de la kora malienne et Gabriel Bestion de Camboulas, organiste et professeur au Conservatoire François-Joseph Gossec
Parvis de l’église Saint Germain rue du Général Leclerc 93032 Gagny Gagny 93220 Plateau de Franceville Seine-Saint-Denis Île-de-France
