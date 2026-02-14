Contes d’ici et d’ailleurs, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Contes d’ici et d’ailleurs Samedi 28 février, 15h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T15:00:00+01:00 – 2026-02-28T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T15:00:00+01:00 – 2026-02-28T16:00:00+01:00

Le 28 février, Exposition Contée au Musée d’Aquitaine. Dans le cadre de la journée des langues maternelles et paternelles, en partenariat avec l’Institut des Afriques et le Musée d’Aquitaine, découvrez l’histoire de Bordeaux à l’époque du commerce atlantique et de l’esclavage à travers une visite contée. Une création originale, portée par les comédien·nes professionnel·les Isabelle Kanor, Amaia Hennebutte et Patrick Erwin Michel en français, créole et basque.

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/bordaleko-euskal-etxea-maison-basque-de-bordeaux/evenements/animation-contes-d-ici-et-d-ailleurs »}]

Visite du Musée d’Aquitaine Contée Journée des Langues Paternelles et Maternelles contes musee patrimoine

Maison Basque de Bordeaux