Contes d’ici et mà-bas par Claire Péricard aux arènes Sabres

Contes d’ici et mà-bas par Claire Péricard aux arènes Sabres jeudi 31 juillet 2025.

Contes d’ici et mà-bas par Claire Péricard

aux arènes Parc des Sabringots sous le chêne Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 10:00:00

fin : 2025-07-31 10:45:00

Date(s) :

2025-07-31

Evadez-vous un moment avec des histoires de voyages contées par Claire Péricard sous le grand chêne au Parc des Sabringots ! Pour les petits et les grands, Claire s’adapte à son auditoire. Si vous avez apprécié le matin, revenez l’après midi pour d’autres racontées où se mêlent poésie, humour, gravi

Evadez-vous un moment avec des histoires de voyages contées par Claire Péricard sous le grand chêne au Parc des Sabringots ! Pour les petits et les grands, Claire s’adapte à son auditoire. Si vous avez apprécié le matin, revenez l’après midi pour d’autres racontées où se mêlent poésie, humour, gravité, suspens et sagesse ! .

aux arènes Parc des Sabringots sous le chêne Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

English : Contes d’ici et mà-bas par Claire Péricard

Escape for a while with travel stories told by Claire Péricard under the big oak tree in the Parc des Sabringots! For young and old alike, Claire adapts to her audience. If you enjoyed the morning, come back in the afternoon for more tales of poetry, humor and adventure

German : Contes d’ici et mà-bas par Claire Péricard

Entfliehen Sie für einen Moment dem Alltag mit Reisegeschichten, die von Claire Péricard unter der großen Eiche im Parc des Sabringots erzählt werden! Für Groß und Klein, Claire passt sich ihren Zuhörern an. Wenn es Ihnen am Vormittag gefallen hat, kommen Sie am Nachmittag für weitere Erzählungen zurück, in denen sich Poesie, Humor und Erlebnisse vermischen

Italiano :

Fuggite per un po’ con le storie di viaggio raccontate da Claire Péricard sotto la grande quercia del Parc des Sabringots! Per grandi e piccini, Claire si adatta al suo pubblico. Se vi è piaciuta la sessione mattutina, tornate nel pomeriggio per altri racconti che combinano poesia, umorismo e avventura

Espanol : Contes d’ici et mà-bas par Claire Péricard

Escápese un rato con las historias de viajes contadas por Claire Péricard bajo el gran roble del Parc des Sabringots Para grandes y pequeños, Claire se adapta a su público. Si le ha gustado la sesión de la mañana, vuelva por la tarde para disfrutar de otros cuentos que combinan poesía, humor y aventura

L’événement Contes d’ici et mà-bas par Claire Péricard Sabres a été mis à jour le 2025-07-24 par OT Cœur Haute Lande