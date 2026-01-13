Contes d’orient Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Vendredi 6 février, 20h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Le public est invité à écouter des contes du monde arabe en compagnie, notamment du célèbre personnage Djeha le malin, alias Nasreddine Hodja.

Avec Abdellah Yassine, de l’association rennaise Les Tisseurs de contes – La Filois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T21:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 90

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90



