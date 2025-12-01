Contes douarnenistes Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale Trégarvan
Contes douarnenistes Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale Trégarvan dimanche 28 décembre 2025.
Contes douarnenistes Musée de l’école rurale
Musée de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 16:30:00
fin : 2025-12-28 18:00:00
Date(s) :
2025-12-28
Des histoires douarnenistes et des contes traditionnels par Jean Pencalet et Patrice Goyat.
Renseignements et réservations par mail ou téléphone. .
Musée de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72
English :
L’événement Contes douarnenistes Musée de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2025-12-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE