Contes douarnenistes Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale Trégarvan

Des histoires douarnenistes et des contes traditionnels par Jean Pencalet et Patrice Goyat.

Renseignements et réservations par mail ou téléphone. .

Musée de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72

