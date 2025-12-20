Contes Drôles de maison (Nuits de la lecture 2026) Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Contes Drôles de maison (Nuits de la lecture 2026)

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Dans ce village suspendu il y a des maisons de toutes sortes, aussi fascinantes que leurs habitants. Histoires drôles ou tendres, elles nous invitent à imaginer un abri singulier où vivre de drôles d’aventures.

3 ans > 6 ans, sur inscription, 30 min.

Dans ce village suspendu il y a des maisons de toutes sortes, aussi fascinantes que leurs habitants. Histoires drôles ou tendres, elles nous invitent à imaginer un abri singulier où vivre de drôles d’aventures.

3 ans > 6 ans, sur inscription, 30 min. .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Contes Drôles de maison (Nuits de la lecture 2026)

In this suspended village, there are houses of all kinds, as fascinating as their inhabitants. Funny or tender stories, they invite us to imagine a singular shelter where we can live funny adventures.

ages 3 > 6, registration required, 30 min.

L’événement Contes Drôles de maison (Nuits de la lecture 2026) Labouheyre a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Cœur Haute Lande