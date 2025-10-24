CONTES DU BAOBAC DANS LE CADRE DU PROJET AFRIQUE Langres
CONTES DU BAOBAC DANS LE CADRE DU PROJET AFRIQUE
Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tout public
Installez-vous confortablement sous l’arbre à palabres et laisser vous bercer par une sélection de contes issus de toute l’Afrique.
À partir de 5 ans
Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
