CONTES DU BAOBAC DANS LE CADRE DU PROJET AFRIQUE Langres

Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Gratuit

Entrée libre

Tout public

Installez-vous confortablement sous l’arbre à palabres et laisser vous bercer par une sélection de contes issus de toute l’Afrique.

À partir de 5 ans

Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

