Contes du bout des doigts Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Jeudi 27 novembre 2025 de 10h à 10h30.

Samedi 29 novembre 2025 de 10h à 10h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 6.9 EUR

Début : Jeudi 2025-11-27 10:00:00

fin : 2025-11-27 10:30:00

2025-11-27 2025-11-29

Spectacle très jeune public proposé par la compagnie la hulotteEnfants

Spectacle très jeune public proposé par la compagnie la hulotte



Un spectacle entre comptines, jeux de doigts, langue des signes, manipulation de peluches et petites percussions, jeux de lumière…

Un moment de douceur entre le haut et le bas, le dedans et le dehors, le chaud et le froid…

Mise en scène de Caroline Duval (Comédienne, art thérapeute, spécialiste de la toute petite enfance).



Les réservations pour les centres et groupes se font par téléphone ou par mail uniquement .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

English :

A show for very young audiences by compagnie la hulotte

German :

Aufführung für sehr junges Publikum, angeboten von der Compagnie la hulotte

Italiano :

Spettacolo per un pubblico di giovanissimi realizzato dalla compagnia la hulotte

Espanol :

Espectáculo para público muy joven a cargo de la compagnie la hulotte

L’événement Contes du bout des doigts Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille