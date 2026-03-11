Contes du Brésil

Campuac Aveyron

Début : Mercredi 2026-03-18

2026-03-18

Sixième rendez-vous Les mots d’ici ou là avec la bibliothèque de Campuac qui raconte ou lit des contes du Brésil

Campuac 12580 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 87 76 bdfontaine@orange.fr

Sixth Les mots d’ici ou là event with the Campuac library telling or reading tales from Brazil

