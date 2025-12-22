Contes du Dedans, Curzon
Contes du Dedans, Curzon samedi 10 janvier 2026.
Contes du Dedans
Salle Cura Bona Curzon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 20:30:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
.
Salle Cura Bona Curzon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 61 66 91 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Contes du Dedans Curzon a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral