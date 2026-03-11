Contes du désir… toujours impasse de la Cure Culles-les-Roches
Contes du désir… toujours impasse de la Cure Culles-les-Roches vendredi 27 mars 2026.
Contes du désir… toujours
impasse de la Cure Caveau municipal Culles-les-Roches Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Après la soirée Contes & Soupes sur le thème du feu le 6 mars, c’est aux flammes du désir que nous sommes invités à succomber !
Des contes amoureux, tendres, un peu coquins, et même parfois érotiques accompagnés d’intermèdes pleins d’humour…
Voilà ce qu’Anne Prost-Cossio et Marie Villa nous ont concocté pour passer une soirée pleine de rires et de surprises en ce début de printemps.
A partir de 18 ans. .
impasse de la Cure Caveau municipal Culles-les-Roches 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 20 25 78 semaillefr@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Contes du désir… toujours
L’événement Contes du désir… toujours Culles-les-Roches a été mis à jour le 2026-03-06 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II