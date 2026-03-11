Contes du désir… toujours impasse de la Cure Culles-les-Roches

Contes du désir… toujours

Caveau municipal Culles-les-Roches Saône-et-Loire

2026-03-27

Après la soirée Contes & Soupes sur le thème du feu le 6 mars, c’est aux flammes du désir que nous sommes invités à succomber !

Des contes amoureux, tendres, un peu coquins, et même parfois érotiques accompagnés d’intermèdes pleins d’humour…

Voilà ce qu’Anne Prost-Cossio et Marie Villa nous ont concocté pour passer une soirée pleine de rires et de surprises en ce début de printemps.

A partir de 18 ans. .

impasse de la Cure Caveau municipal Culles-les-Roches 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 20 25 78 semaillefr@yahoo.fr

